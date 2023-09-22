Ezine Gıda İhtisas OSB'ye Jandarma Karakolu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bulunan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi’nin Müdürü Alper Altınok, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın destekleriyle Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde planlanan Jandarma Karakolu projesi için önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Alper Altınok, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın talimatlarıyla Jandarma İstihkam ve İnşaat Daire Başkanı J.İs.Alb Turgut Öğretmen ve beraberindeki heyetle birlikte Ezine Gıda İhtisas OSB içerisinde saha incelemesi gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, Jandarma Komutanı proje için en kısa sürede çalışmalara başlanacağını ve Jandarma Karakolu’nun hizmete açılacağını taahhüt etti.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Müdürü Alper Altınok, "İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Bülent Turan’ ın tensipleri ile Ezine Gıda İhtisas OSB içerisine yapılacak Jandarma Karakolu için Jandarma İstihkam ve İnşaat Daire Başkanı J.İs.Alb Turgut Öğretmen ve beraberindeki heyet ile birlikte saha incelemesinde bulunduk. Komutanımız en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını ve Jandarma Karakolunu hizmete açacaklarını söylediler. Ziyaretleri ve hediyeleri için kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.

Alper Altınok, ziyaret ve destekleri için Jandarma İstihkam ve İnşaat Daire Başkanı Turgut Öğretmen ve heyetine teşekkür etti. Bu işbirliği, bölgenin güvenliği ve hizmet kalitesinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, sanayi bölgesinin güvenliği daha etkin bir şekilde sağlanacak.