Ezine Gıda OSB Müdürü Altınok, COMPOSTER Projesinin Ulusötesi Toplantısı'na katıldı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bulunan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Müdürü Alper Altınok, Litvanya‘nın başkenti Vilnius‘ta gerçekleştirilen COMPOSTER Projesinin Ulusötesi Toplantısı’na katıldı.

2021 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları faaliyeti kapsamında desteklenen ve yürütücülüğünü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi‘nin yaptığı “Encouraging Young Farmers To Produce Compost For Healthy Soil And Organic Food Using Innovative Solutions- COMPOSTER” başlıklı projenin ulusötesi bilgi paylaşımı toplantısı Litvanya‘nın başkenti Vilnius‘ta gerçekleştirildi.

Toplantıya ÇOMÜ ekibinden Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Özcan, araştırmacılar Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal ve Prof. Dr. Yasemin Kavdır, Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.‘yi temsilen Öğr. Gör. Burcu Kayacı, Öğr. Gör. Dr. Kadir Yılmaz ve Öğr. Gör. Dr. Savaş Gürdal, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kamil Ekinci ve Ziraat Mühendisi Emine Ekinci ile Cartagena Teknik Üniversitesi‘nden (İspanya) Prof.Dr. Angel Faz Cano katıldı. Vytautas Magnus Üniversitesi’nden Prof. Dr. Juozas Pekarskas ve Dr. Algirdas Gavenauskas yanı sıra Litvanya Tarım Bakanlığı’nı temsilen araştırmacıların da katıldığı toplantıya Domantas Traceviius‘un koordinatörlüğünü yaptığı Litvanya sivil toplum kuruluşu V iedin ekonomika ev sahipliği yaptı.

Toplantının ilk oturumunda açılış konuşmalarını V iedin ekonomika direktörü Domantas Traceviius ve Prof. Dr. Kamil Ekinci yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Hasan Özcan, “COMPOSTER Projesi Bilimsel İlerleme Raporu” hakkında bilgi verdiği sunumunu gerçekleştirdi. Ardından Prof. Dr. Kamil Ekinci “COMPOSTER Kılavuzu İçerik Değerlendirmesi” ve Öğr. Gör. Dr. Kadir Yılmaz, “COMPOSTER Pazarlama Taktikleri Kılavuzu İçerik Değerlendirmesi” başlıklı sunumlarını yaparak tamamlanan komposter el kitaplarını katılımcılarla paylaştı. Isparta‘da tamamlanan Composter proje eğitimlerinin sonuçlarının Prof. Dr. Kamil Ekinci tarafından aktarılması sonrasında Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal da Isparta ve Ezine‘de tamamlanan proje eğitimlerinin anket çalışmasından elde edilen istatistik veriler hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Prof. Dr. Angel Faz Cano‘nun 2022 yılı Kasım ayında Cartagena‘da (İspanya) gerçekleştirilen Ulusötesi toplantısı raporunu sunması ardından tartışma bölümüne geçildi. Vytautas Magnus Üniversitesi ve Litvanya Tarım Bakanlığı temsilcileri ile proje ekibinin yaptığı odak grup toplantısında gelecekte yapılabilecek potansiyel proje önerileri konusu da ele alındı.

Etkinliğin izleyen günlerinde Vilnius ve Utena bölgelerindeki kompost üretim çiftlikleri ve belediye şirketi ziyaret edildi. Teknik gezide kendinden tahrikli kompost döndürücü kullanılarak sığır gübresi kompostlama, traktörle çekilen kompost döndürücü ve kompost granülatörü kullanılarak sığır gübresi kompostlama, kırmızı solucanlar kullanılarak pasif kompostlama ve teleskopik yükleyici kullanılarak yeşil atık kompostlama olmak üzere dört farklı kompostlaştırma teknolojisi incelendi. Kompostlama alanında çalışan çiftçiler ve teknik elemanları tarafından proje ekibine detaylı bilgiler verildi.