Ezine Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan gıda üretim üssü oluyor

Çanakkale’de sütten peynire, etten balığa, sebzeden meyveye sayısız gıda ürününün işlenip paketlenerek pazarlanmasına imkan sağlayacak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Müdürü Alper Altınok, “Ezine OSB’de firmalarımızın bir an önce yatırıma geçmesi için çalışıyoruz. Burada üretilen ürünlerin daha kolay yurtdışına çıkması, Avrupa’ya çıkması, hem bölge için, hem de burada üretim yapacak firmalar için çok büyük avantaj” dedi.

Çanakkale’de, 8 bin kişiye istihdam sağlayacak Ezine Gıda İhtisas OSB’de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yatırımcılara birçok muafiyet ve teşvik imkanı sunan Gıda İhtisas OSB içerisinde 91 parsel yer alıyor. 125 milyon TL’lik yatırımla planlanan ve 1360 dönüm arazi üzerinde kurulması planlanan Gıda İhtisas OSB’de yaklaşık 8 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, OSB’de devam eden çalışmaları değerlendirdi. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesine tahsis edilen firmaların birçoğunun ihracatçı firmalar olduğunu belirten Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, “Peynir, süt ve süt ürünleri dışında meyve sebze işleme, donuş gıdalarda olacak. Farklı su ürünleri olacak. Kedi, köpek maması bölge hiç olmayan bir şeydi. Şimdi burada onun üretimi başlayacak. Bu anlamda düşündüğümüz zaman bölgeye faydası anlamında hem üreticilerimize, çiftçilerimize diğer hayvansal ürünlerin üretenlerde de, çünkü bunların birbirine attıkları kendilerine hammadde oluyorlar. Bu anlamda ciddi bir avantaj sağlayacak. Tabi pazarlanması noktasında da Çanakkale lojistik anlamında gerçekten çok avantajlı konuma geçti. Yani çok avantajsız bir durumdan, kör bir noktadan tamamen Avrupa’ya ve Anadolu’ya bir noktaya geldik. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün faydası bize, daha OSB ilk kurulduğundan itibaren taleplerden gelmeye başladı. Talepleri yoğunlaştırdı ve hala biz talep üstüne talep alıyoruz. Bugün bir OSB kuracak kadar hala talebimiz var. Her gün de yenileri ekleniyor. Bu anlamda baktığım zaman burada üretilen ürünlerin daha kolay yurtdışına çıkması, Avrupa’ya çıkması, hem bizim için yani bölge için, hem de burada üretim yapacak firmalar için çok büyük avantaj” dedi.

İstanbul’un Türkiye’nin merkezi durumunda olduğunu, İstanbul’daki yoğun trafik, yerle ve personelle alakalı ciddi pahalılık nedeniyle, Çanakkale’nin alternatif bir çözüm olduğuna da dikkat çeken Altınok, sözlerine şöyle devam etti:

“Çanakkale İstanbul’dan daha uyguna yer alıp burada işletmelerini işletebiliyorlar. O yüzden Çanakkale hem 1915 Çanakkale Köprüsü hem de Ayvacık’taki Assos ve Küçükkuyu tünelleriyle ciddi bir kolaylığa, rahatlığa ulaştı. Biliyorsunuz ticarette kolaylık sever, zoru sevmez. Bu yüzden bölgemiz bu konuda ciddi anlamda diğer illere göre fark atmış durumda, biz de Organize Sanayi Bölgesi olarak elimizden geldiği kadar firmalarımızın bir an önce yatırıma geçmesi için çalışıyoruz. 13-14 tane firmamız şu anda sahada çalışmada. 2-3 firmamız bitirme aşamasına geldi. Bu hızla da 2016 Aralık ayında kurulmuş, yani 2017’de kurulan bir Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapımızı tamamladık. Yollarımız, elektriklerimiz verilir durumda, idari binamızın şu anda içindeyiz. İlk firmamız da 2022 yılında üretime geçtiğini düşünüyoruz. Şu anda son aşamalarında, Türkiye’nin en hızlı ilerleyen Organize Sanayi Bölgesi olarak da gururla bunu her yerde söylüyoruz. İnşallah bundan sonra da bu hızla devam eder. İstihdama ve ekonomiye Organize Sanayi Bölgesini bir an önce kavuşturmuş oluruz” dedi.