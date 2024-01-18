Ezine Belediyesi tarafından Ezine Zübeyde Hanım Kent Meydanı ve Atatürk Parkının ihalesi 2 Şubat’ta yapılacak.

Ezine Belediyesi, şehir merkezine modern bir dokunuş yapmak amacıyla Zübeyde Hanım Kent Meydanı ve Atatürk Parkı’nın yapım ihalesini 2 Şubat’ta gerçekleştirecek. Bu önemli proje çerçevesinde, meydanın ve parkın çeşitli bölümlerine dair detaylar belirlendi. Yapılacak olan meydan ve park, sadece bir buluşma noktası olmanın ötesinde, kentin sosyal hayatına ve kültürel dokusuna da katkıda bulunacak.

Atatürk Anıtı ve tarihle buluşacak alanlar

Projenin önemli bir simgesi olacak olan Atatürk Anıtı, meydanın merkezinde yer alacak. Bu anıt, şehrin geçmişiyle bugünü bir araya getirerek, Atatürk’ün mirasını vurgulayacak. Ayrıca, meydan içerisinde yer alacak Yeşil Peyzaj Alanları, kent sakinlerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunacak.

Kemeriye ve oturma alanlarıyla konforlu mekanlar

Proje çerçevesinde, meydanın çeşitli bölgelerinde yer alacak kemeriye alanları, bölgenin tarihine vurgu yapacak ve ziyaretçilere görsel bir şölen sunacak. Ayrıca, parkın genel tasarımında yer alacak oturma alanları, dinlenme ve sosyal etkileşim için ideal mekanlar sunacak.

Yapım ihalesinin başlamasıyla birlikte, proje süreci önümüzdeki aylarda hız kazanacak ve şehir sakinleri, Ezine’nin bu yeni cazibe merkezini merakla beklemeye başlayacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Ezine, tarihi ve kültürel zenginliği ile birlikte çağdaş bir yaşam alanına kavuşmuş olacak.