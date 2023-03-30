Fabrika alev alev yandı: Alevler gökyüzünü aydınlattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir fabrika alev alev yandı. Metrelerce yükselen alevler zifiri karanlığı gündüze çevirdi.

Fabrika alev alev yandı: Alevler gökyüzünü aydınlattı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir fabrika alev alev yandı. Metrelerce yükselen alevler zifiri karanlığı gündüze çevirdi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın parfüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler metrelerce yükseldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye arıcı sevk edilerek yangın söndürme çalışması başlatıldı. Gökyüzüne yükselen dev alevler, zifiri karanlığı gündüze çevirirken alevlerin etkisiyle üst üste patlama sesleri duyuluyor.