Fabrika çatısından düşen işçi yaralandı
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen olayda çatıdan düşen işçi yaralandı.
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen olayda çatıdan düşen işçi yaralandı.
Olay saat 13.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Çatıdaki ufak çaplı yangını tüple söndürmeye çalışan işçi Emin O.(39) dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.