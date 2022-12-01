Fabrika inşaatından düşen işçi ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde yapımı devam eden fabrika inşaatından düşen işçi ağır yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde yapımı devam eden fabrika inşaatından düşen işçi ağır yaralandı.
Olay, Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde yapımı devam eden mobilya fabrikası inşaatında meydana geldi. Fabrika çatısında çalışan yabancı uyruklu Abdülrezzak Akraa (18), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisine devam edildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.