Fabrika önünden çalınan motosiklet bulundu

Orhangazi’de Göl yolu üzerinde bulunan bir fabrika otoparkından gündüz vakti çalınan motosiklet, Orhangazi emniyetinin çalışması sonucu bulundu. Olay ile ilgisi olduğu tespit edilen bir şahıs ise ekipler tarafından yakalandı.

Motosiklet hırsızlığı dün Göl Yolu üzerindeki bir fabrikanın önünde meydana gelmişti. Sabah kendine ait motosikleti ile fabrikadaki mesaisine giden Kaan Çoklar akşam mesaisinden çıktığında fabrika otoparkına park ettiği motosikletin yerinde olmadığını fark etti. Daha sonra fabrikanın güvenlik kameraları incelendiğinde ise motosikletin kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındığı tespit edildi.

Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yürüten Orhangazi emniyetine bağlı ekipler tarafından çalınan motosiklet Orhangazi’de bulundu. Yapılan incelemede ise bulunan motosikletin kaportasının bir bölümünün boyandığı görüldü. Motosiklet hırsızlığı ile ilgisi olduğu belirlenen M.T (27) isimli şahıs ise yine ekiplerce kıskıvrak yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Motosiklet ise yapılan incelemenin ardından sahibi Kaan Çoklar’a teslim edilecek.