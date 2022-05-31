Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında bakım işçisi Aydın Toprak ve Ömer Coşgun hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 5 olduğu öğrenildi.

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  • 31.05.2022 16:20
  • Güncelleme: 31.05.2022 22:32
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında bakım işçisi Aydın Toprak ve Ömer Coşgun hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 5 olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde mobilya fabrikalarına sunta ve talaş üretimi yapılan fabrikanın kazanı 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple patladı. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı. Patlama sırasında, bakım işçisi Aydın Toprak ve enkaz altında kalan Ömer Coşgun hayatını kaybetti. Yangında yaralanan 5 kişinin, Bünyamin Hiçyılmaz (25), Müslüm Can (25), Musa Coşgun (28), Yusuf Usanmaz (37) ve Sebahattin Eren (49) olduğu, yoğun dumandan etkilenenlerin de Emirhan Türköz (20) ile Tolga Bozkurt (27) olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, UMKE, AFAD, Köpekli Arama Kurtarma ekibi ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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İHA

SHA Editör
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