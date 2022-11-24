Fabrika yangını seferber etti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir fabrikada yaşanan yangın itfaiye ekiplerini seferber etti.

Yangın, saat 14.15 sıralarında Muratlı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren makine ve kauçuk üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde fabrika içerisinde başlayan yangını gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine iki itfaiye aracı ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bölgesine intikal eden polis ekipleri ise, fabrikada güvenlik önlemleri aldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.