Fabrika yangınında alevler geceyi gündüze çevirdi
Kırklareli'nde palet fabrikasında çıkan yangında alevler geceyi gündüze çevirdi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kırklareli’nde palet fabrikasında çıkan yangında alevler geceyi gündüze çevirdi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kırklareli’nin Üsküp beldesinde bulunan bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevler adeta geceyi gündüze çevirdi. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin yangını sündürme çalışmaları sürüyor.