Fabrikada atölyenin tutuştuğu anlar kameraya yansıdı

Tekirdağ Ergene'de bir fabrikadaki atölyede baskı makinesinin alev alarak yandığı anlar anbean kameraya yansıdı. Olay sonrası yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Fabrikada atölyenin tutuştuğu anlar kameraya yansıdı
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Tekirdağ Ergene’de bir fabrikadaki atölyede baskı makinesinin alev alarak yandığı anlar anbean kameraya yansıdı. Olay sonrası yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Vakıflar Mahallesi mevkiindeki Ergene 1 OSB’de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Baskı makinesinde kalan boyaların temizlendiği sırada bir anda parlayan alevler etrafı sardı.

Apar topar atölyeyi boşaltan işçiler dışarı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın sebebiyle yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.