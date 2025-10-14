Fabrikada baca yangını: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın bacasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fabrikada baca yangını: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Yusuf Eker
Yusuf Eker
Yangın, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) 6. Sokak’ta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın baca kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altında aldı. Dumandan etkilenen T.K. ve A.Y. sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

