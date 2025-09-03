Fabrikada zehirlenerek hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
Çerkezköy OSB’de faaliyet gösteren boya fabrikasında zehirlenerek hayatını kaybeden işçi, toprağa verildi.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren boya fabrikasında çalışan Ferdi Havva girdiği boya kazanı içerisinde kimyasaldan etkilenerek hayatını kaybetmişti. Havva’nın cenazesi, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde öğlenleyin kılınan cenaze namazı sonrası Karaağaç Mezarlığı’na defnedildi.