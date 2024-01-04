Fabrikadaki yağ kazanı bomba gibi patladı

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir fabrikadaki yağ kazanı bomba gibi patladı. Patlamadan saniyeler önce bölgeden geçen bir işçi ise adeta ölümün kıyısından döndü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Fabrikadaki yağ kazanı bomba gibi patladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir fabrikadaki yağ kazanı bomba gibi patladı. Patlamadan saniyeler önce bölgeden geçen bir işçi ise adeta ölümün kıyısından döndü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Sanayi bölgesinde bulunan fabrikadaki yağ kazanı adeta bomba gibi patladı. Korku dolu o anlar iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir işçinin saniyeler öncesinde önünden geçtiği kazanın adeta bomba gibi patladığı ve alevlerin yükseldiği anlar yer aldı.