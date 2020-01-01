Fabrikaların ortasında 'Topkapı Sarayı'

Silivri’de gaz armatürleri üreten bir firmanın sahibi olan Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, fabrikanın içerisinde müze kurarak, 2006 yılından bu yana farklı yerlerden topladığı, Osmanlı döneminin çeşitliliğini ve estetiğini yansıtan mutfak eşyalarını sergiliyor. Osmanlı İmparatorluğu’ndan, günümüze ulaşan ve gündelik hayatta kullanılan tombak yemek kapları, fincan zarfları, leğenler, ibrikler ve şamdanlar gibi Osmanlı kültürünün değerli parçalarının yer aldığı müzede, 2. Abdülhamit'e ait fincanlar da bulunuyor.