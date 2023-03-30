Fabrikaların zemin etüt raporlarını hazırlayacaklar

Doğuş Üniversitesi ile Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Arasında “Danışmanlık Sözleşmesi” Protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde çalışma yürütülecek olan firma ve fabrikaların zemin etüt raporu, jeofizik-sismik raporu ve geoteknik raporları Doğuş Üniversitesi tarafından hazırlanacak.

Doğuş Üniversitesi ve Dudullu Organize Sanayi Bölgesi arasında, olabilecek bir depreme karşı bölge içerisinde istihdam edilen çalışanlar için güvenilir yaşam ve çalışma ortamı oluşturmayı hedefleyen “Danışmanlık Sözleşmesi” Protokolü imzalandı. Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza töreninde protokol çerçevesinde deprem performans analiz konularında uygulanacak yöntemler aktarıldı. Protokol törenine Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan ve Dudullu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Murat Önay olmak üzere Doğuş Üniversitesi Akademisyenleri ve Doğuş Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeleri katılım sağladı. Protokol çerçevesinde çalışma yürütülecek olan firma ve fabrikaların zemin etüt raporu, jeofizik-sismik raporu ve geoteknik raporları hazırlanacak. Doğuş Üniversitesi tarafından düzenli aralıklarla takip edilerek ilgili teknik faaliyetlerin yerine getirilip getirilmediği tespit edilecek. Süreç boyunca teknik altyapı araştırma sürecinin güvenilirliği konusunda bölge ile beraber hareket edilecek.

“Hem mal hem can güvenliğini sağlaması yönüyle önem taşıyor”

Projenin ilk olması nedeniyle örnek teşkil edeceğini belirten Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, “Bu proje hayati bir nitelik taşıması nedeniyle hem Doğuş Üniversitesi hem de Dudullu Organize Sanayi Bölgesi için önemli bir proje. Hem mal hem can güvenliğini sağlaması yönüyle de önem taşıyor. Binalarımızdan emin olmak bu işin en önemli noktasını oluşturuyor. Eğer binalarımızdan emin olursak normal yaşantımızı sürdürebiliriz. Üretimimizi gerçekleştirebiliriz. Türkiye’de ilk olması nedeniyle de örnek proje niteliğinde. Deprem Performans Ölçümü projesiyle birlikte Dudullu Organize Sanayi Bölgesiyle olan ilişkilerimizi daha iyi bir noktaya taşıyacağımızı düşünüyorum” dedi.