Fabrikanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrikanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde fabrikanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde bulunan kullanılmayan fabrikanın demir çatısında meydana geldi. Çatıda söküm işlemi yapan işçi Turgay G. (39), dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten kafa üstü yere düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.