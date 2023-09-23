Fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikanın çatısında çalışırken dengesini kaybeden işçi, deponun çatısına düşerek yaralandı.

Fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir fabrikanın çatısında çalışırken dengesini kaybeden işçi, deponun çatısına düşerek yaralandı.

Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda, fabrikanın çatısında çalışan işçi M.G., dengesini kaybederek fabrikanın depo çatısına düştü ve yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerine yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.

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Olayla ilişkin inceleme başlatıldı.