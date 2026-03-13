Faciadan dönülen anlar kamerada
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri kayarak takla atan ve refüjdeki 3 ağacı yerinden söken kamyonun kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kasasındaki malzemelerin yola saçıldığı ve şans eseri yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bulvarda trafik tek şeride düşürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Malta Mahallesi Piotr Wilczynski Bulvarı’nda saat 09.00 sıralarında A.B. idaresindeki 41 AJG 346 plakalı zemin etüt çalışmalarında kullanılan kamyon, rampa yukarı çıktığı sırada kontrolden çıktı. Geri kaymaya başlayan kamyon, takla atarak orta refüje devrildi. Kazanın şiddetiyle refüjde bulunan 3 ağaç yerinden sökülürken, aracın kasasındaki malzemeler çevreye saçıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza, maddi hasarla atlatıldı.
Kaza nedeniyle bulvarın tek şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekiplerinin yola saçılan malzemeleri ve devrilen ağaçları kaldırmak için başlattığı temizlik çalışması sürüyor.
Öte yandan, kamyonun takla attığı anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.