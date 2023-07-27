Faciadan son anda kurtuldu

Bursa'nın İznik ilçesinde fırtınadan dolayı kopan dev bir ağaç dalı, araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Faciadan son anda kurtuldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Bursa’nın İznik ilçesinde fırtınadan dolayı kopan dev bir ağaç dalı, araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İznik ilçesi Mustafakemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir kafeterya önünde yaşanan olayda fırtına sonucu ağaçtan kopan dev bir dal, otomobilin şoför koltuğunun yanından inen minik çocuğu teğet geçti. O anlar kafeteryanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.