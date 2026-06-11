Facianın eşiğinden döndü: Burnu bile kanamadan kurtuldu
Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada sürücü, hava yastıklarının açılması sayesinde faciadan kıl payı kurtuldu.
Bursa’nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada sürücü, hava yastıklarının açılması sayesinde faciadan kıl payı kurtuldu.
Kaza, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi Kuru Dere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, araç kullanılamaz hale geldi. Kazada otomobilde bulunan hava yastıklarının açılması facianın önüne geçti. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler bölgede inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.