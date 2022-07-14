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Facianın eşiğinden dönüldü: Mangal keyfi bir mahalleyi küle çevirecekti

Tekirdağ'da tatilcilerin mangal keyfi sonucu çıkan yangın bir mahalleyi küle çevirecekti.

Facianın eşiğinden dönüldü: Mangal keyfi bir mahalleyi küle çevirecekti
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Tekirdağ’da tatilcilerin mangal keyfi sonucu çıkan yangın bir mahalleyi küle çevirecekti.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi’nde tatilcilerin yaktığı mangaldan otluk alana sıçrayan kıvılcımlardan çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle büyüyerek büyük bir alana yayıldı. Rüzgârla birlikte ilerleyerek sahilde bulunan evlere doğru ilerleyen alevler, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini müdahalesi ile söndürüldü.

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Vatandaşların bahçe hortumları ile itfaiyeye destek vererek büyümeden söndürülen yangının kesin çıkış nedeni ve mangal yaktığı iddia edilen şahısların tespiti ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Facianın eşiğinden dönüldü: Mangal keyfi bir mahalleyi küle çevirecekti
Facianın eşiğinden dönüldü: Mangal keyfi bir mahalleyi küle çevirecekti
İHA
Editör

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