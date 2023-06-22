Faciaya ramak kala durdu: Arızalanan kepçe bungalova girdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arızalanan kepçe yol kenarındaki bungalova girdi.

Faciaya ramak kala durdu: Arızalanan kepçe bungalova girdi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde arızalanan kepçe yol kenarındaki bungalova girdi.

Nailiye Mahallesi Kayadibi Caddesi üzerinde arıza yapan kepçe kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bungalova girdi. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanan olmadı. Kepçenin kaldırılması için bölgeye vinç çağırıldı. Bungalovda kalan ailenin o sırada bahçede olması ise facianın önüne geçti.