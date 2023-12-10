Fahiş kira fiyatları geriliyor

Son 2 yılda rekor seviyelere ulaşan gayrimenkuldeki fahiş kira fiyatlarının gerilediğini ifade eden Emlak Uzmanı Özkan Aydemir, bunun yüksek konut faizleri sebebiyle satılamayan mülklerin kiraya çıkartılmasından kaynaklandığını söyledi.

Kiracı, mülk sahibi ve yatırımcının gözü kulağının her geçen gün artan ve tarihinin rekor seviyelerine ulaşan gayrimenkul fiyatlarına çevrildiğini belirten Elfi Gayrimenkul Kurucusu ve Brokerı Özkan Aydemir, “3-4 ay öncesi Bursa genelindeki kiralık daire verme ortalaması en fazla 1 haftaydı. Son 20-25 günlük süreçte bu ortalama 1-1,5 aya çıktı. 3 ay önce 23 bin liraya verilen dairelerin fiyatları da şu anda 20 bin liranın altına düştü. Ama buna rağmen tutan yok. Bunun sebeplerinden birisi yüzde 25 sınırının kalkacağını düşünen kesim, boş tuttukları dairelerini de kiralık olarak piyasaya sundu. 1,5 ay öncesinde Türkiye genelinde emlak portalında 580 bin konutun satış ilanı vardı. Bu konut ilanları 1,5 aylık süreçte yüzde 20’nin üzerinde azalarak 500 bin kadar düşmüş durumda. Çünkü, konut kredi faizlerinin yüksek olması sebebiyle satış yapamayacağını anlayan birçok müşteri dairelerini kiraya çevirdi. 1,5 ay öncesinde ofisimizde 7-8 tane kiralık daire olurken, şu an listelerimizde 40-45’e yakın kiralık daire portföyümüz var. Kiralık daire için gelen müşteri kesiminde aşırı bir düşüş var. Talep iyice azaldı. Ocak ve şubat aylarında bu talebin daha da aşağı düşeceğini ve fiyatların bir basamak daha geriye geleceğini öngörmekteyiz. Konut piyasasında 2 yıllık süreçte bir köpük oluşmuştu. Rakamlar yukarı çok hızlı çıkmıştı. Bu hem satış hem de kiraları etkiledi. 2 aylık süreçte bu köpüğün yavaş yavaş eridiğini, kiralık dairelerde normal seviyelere geldiğini, fiyatların bir basamak geri düşeceğini görmekteyiz” diye konuştu.

1 Eylül itibarıyla da arabuluculuk zorunluluğu geldiğini belirten Aydemir, “Kiralık daireler ve gayrimenkul hukuk üzerinde adliyelerde çok fazla dosya birikmesine sebep olmuştu. Arabuluculukta bugüne kadar gelen 605 bine yakın dosya süreci var. Bunların yüzde 20’sinin arabulucu ile çözüldüğünü görmekteyiz. Bir taraftan adliyenin üzerindeki yük azaltılmış oldu. Piyasanın 2-3 aylık süreçte hem satış hem de kiralama olarak önceki parlak yıllardan daha aşağıda olacağını öngörmekteyiz” dedi.

Bursa genelinde şu anda 4 bin 300’e yakın kiralık daire olduğunu ifade eden Aydemir, “Bunların 2 bin 200’e yakını Nilüfer bölgesinde. Görükle bölgesi en çok öğrencilerin yaşadığı, 1+1’lerin olduğu bölgelerden birisi. 1+1 daireler 10 bin liraya kadar çıkmıştı. Oradaki meslektaşlarımızla konuştuğumuzda dairelerin kiraya verilmediğini, 1.5 ay öncesinde 1+1’lerin 10 bin liraya kadar çıktığını ama şu anda bu fiyatların 8 bin liraya kadar geldiğini söyledi. Ama yine de tutulmadığını söyledi. Buradaki etkenlerden birisi de en son çıkan 100 gün altı dairelerin kiraya verilmemesi. Günlük kiraların şirketler haricinde verilmemesi nedenlerden birisi. Önceden dairelerini boş tutup kiraya verenler, 10 günlük ya da 1 aylık kiraya verenler vardı. Bu zorunluluk şimdi 100 güne çıktı. 1 Ocak’tan itibaren 100 günün altına dairelerin kiraya verilmesi piyasada artık olmayacak” diye konuştu.

Bursa’daki kiralık daire fiyatlarının geriye geleceğini son 1 aydır dillendirdiklerini belirten Aydemir, “3+1 dairelerin 25-30 bin liraya çıktığı yerlerde alım gücünün yavaş yavaş düştüğünü görmekteyiz. O yüzden kiralar geriye gelecekmiş gibi görünüyor. İş yerlerinde yüzde 25 sınırı sadece konutlarda olduğu için birçok bölgede fiyatların sanayide ve iş yerlerinde dahil yukarı çıktığını görmekteyiz. Bu da sektörü biraz handikaplı duruma getirmiş durumda. İş yeri kiralarında da 2 yıllık konutta verilen yüzde 25 sınırı iş yerlerine verilmediği için bölgelere baktığınız zaman iş yeri kiralarının yukarı çıktığını görmekteyiz” dedi.