Faili meçhul kazanın şüphelisi yakayı ele verdi

Edirne’de JASAT ekipleri trafik kazasında hayatını kaybeden yabancı uyruklu şahsa çarpan zanlıyı yakalamak için 2 bin 300 araç üzerinde titiz bir araştırma yaptı. Delilleri yok etmek isteyen şüpheli kıskıvrak yakalanırken kazalı araç ise sanayi sitesinde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), faili meçhul olayların aydınlatılması çerçevesinde çalışma yaptı. Uzunköprü ilçesi Kırkavak köyünde geçtiğimiz ay meydana gelen trafik kazasında M.A.K. (Çin Uyruklu) isimli şahsın Uzunköprü ilçesinden Kırkkavak köyünde bisikleti ile seyir halindeyken plakası tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili yapılan araştırmalar sonuca bağlandı. Yapılan incelemede kazaya karışan aracın kaza sonrası olay yerinde düşürdüğü parçaları birleştirilerek arabanın marka modeli tespit edildi. Yapılan tespit sonrasında olay yeri ve kaçış istikametlerini gören kamera kayıtları incelenerek, şüpheli olarak değerlendirilen 2 bin 300 araç üzerinde titiz bir araştırma yapıldı.

Jandarma kazalı aracın peşine düştü, başarılı operasyonla sonuca varıldı

Yapılan araştırma sonucunda araç sürücüsü S.G.’nin kazaya karışan aracını belirli bir süre evinin bahçesinde sakladığı tespit edildi. Delilleri yok etmek isteyen şüpheli araç sürücüsü S.G. yakayı ele vermemek için türlü yollara başvurdu. İlk olarak kırılan ön camını Kırklareli’nden, kırılan far ve panjuru internetten temin ettiği tespit edilen S.G.’nin Uzunköprü’deki evinin bahçesinde kendi imkanları ile değiştirdiği belirlendi. Kazaya karıştığı aracının tek hasarlı kalan parçası olan motor kaputunu değiştirmek için Edirne’deki sanayiye geldiği tespit edilen şüpheli S.G., Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Uzunköprü’de yakalandı. Kazalı araç ise, Edirne’deki sanayi sitesinde ele geçirildi. S.G., Cumhuriyet Savcısı talimatı doğrultusunda adliyeye sevk edildi.