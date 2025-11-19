Fair Play Üniversiteler Kervanı Ankara Üniveritesi'nde

TMOK Fair Play Komisyonu’nun üniversite kervanı ikinci ziyaretini Ankara Üniversitesi’ne yapacak.

Türkiye’de kuruluşunun 44. yılını kutlayan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu’nun geleneksel olarak sürdürdüğü ’Fair Play Üniversiteler Kervanı’ projesi 2025 yılı çalışmalarına devam ediyor. TMOK Fair Play Komisyonu Üniversiteler Kervanı Ankara Üniversitesi’nde öğrencilerle 20 Kasım Perşembe günü Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi Olimpiyat Seminer Salonu’nda bir araya gelecek. Dünya Fotoğraf ve Karikatür Sergisi 13.30’da açılacak, ardından 14.00’te panel gerçekleşecek.

Üniversite gençlerine Fair Play felsefesini anlatma ve yaşamın parçası olarak görmelerini sağlamaya yönelik olarak Ankara Üniversitesi’nde gerçekleşecek panelde, ’Fair play nedir?’ ’Geçmişten Günümüze Fair play’, ’Atatürk ve Fair Play’, ’Fair play ve Kişisel Gelişim’ sunumları yapılacak. Eski rekortmen şampiyon milli atlet Necdet Ayaz da deneyimlerini paylaşacak ve Fair play sunumu gerçekleştirilecek.