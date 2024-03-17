Fakültede yapılan faaliyetler değerlendirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Akademik Kurul Toplantısı'nda, üniversitede yapılan faaliyetler değerlendirildi.

Fakültede yapılan faaliyetler değerlendirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Akademik Kurul Toplantısı’nda, üniversitede yapılan faaliyetler değerlendirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Akademik Kurul Toplantısı, tıp fakültesinde gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve akademik personeller katıldı. Şeyh Edebali Üniversitesi’nde yapılan mevcut çalışmalara dair paylaşılan bilgiler sonrasında fakülte içerisinde planlanan akademik, idari ve sosyal faaliyetlere yönelik görüş ve öneriler değerlendirildi.

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