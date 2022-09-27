Fan Token sahipleri Ballon d'Or ödül törenine gidiyor

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com, Ballon d’Or ödül törenine, Fan Token sahibi olan sporseverlerden bazılarının da katılma fırsatını yakalayacağını açıkladı.

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com, Ballon d’Or Ödülleri’nin bu sene de resmi sponsoru oldu. 66 yıldır düzenlenen Ballon d’Or Ödülleri 17 Ekim tarihinde Paris’te Theatre du Chatelet’de gerçekleşecek. Bu geceye Socios.com uygulamasını indirerek Fan Token sahibi olan sporseverlerden bazıları da katılma fırsatını yakalayacak. Düzenlenecek etkinlik öncesi yapılan açıklamada Socios.com CEO’su Alexandre Dreyfus, “Bir kez daha Ballon d’Or ile partner olmaktan keyif duyuyoruz. Bu bize de futbolun en prestijli ve geleneksel ödülünde kendi markamızı parlatma imkanı veriyor. Milyonlarca taraftar hali hazırda Socios.com ile keyifli zamanlar geçirirken, böylesi bir görünürlük sayesinde büyüyen ödül ve etkileşim topluluğumuza milyonlarca yeni taraftar da ekleyebileceğiz” ifadelerini kullandı.

Socios.com ekosisteminde FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, AC Milan, Inter Milan, Arsenal, Napoli, Valencia, Atletico de Madrid gibi futbol devleri ve daha pek çok önemli Avrupa takımı yer alıyor. Socios.com ayrıca Brezilya, Meksika, Şili ve Arjantin’in birçok kulübünün bulunduğu Güney Amerika’da da önemli bir varlık sergiliyor. Futbola ek olarak, MMA devleri UFC, önde gelen Formula 1 takımları, birçok e-spor takımı ve NBA, NHL, NFL ve MLS’i de barındıran 70’ten fazla ABD spor kulübü de partnerler arasında.