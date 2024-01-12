Farkındalık için cadde temizlediler ve kitap okudular

SUBÜ Hendek MYO öğrencileri sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında cadde temizliği ve kitap okuma etkinliği gerçekleştirdiler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu Etkinlik Atölyesi Topluluğu ve ‘Gönüllülük Çalışmaları’ dersini alan öğrenciler, Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak eşliğinde gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede öğrenciler Hendek Muammer Sencer Caddesi’ni temizlediler. Etkinlik çerçevesinde sokak sanatçılarına eşlik ettiler. Bir diğer etkinlikte ise ilçe sakinlerinin dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak için Hendek Cumhuriyet Meydanı’nda kitap okudular.