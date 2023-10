Farkındalık için pembe kurdele taktılar

Dünyada her yıl yaklaşık 2.3 milyon kadına meme kanseri tanısı konuyor. Dünyada en çok görülen bu kanser türünün erken tanı ile tedavi edilebilme oranı ise yüzde 85 gibi yüksek bir oran. Bu sebeple ekim ayı tüm dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak kabul ediliyor. Taypa Tekstil çalışanları da 26 Ekim ‘Pembe Kurdele Takma Günü’nde pembe kurdele takarak meme kanserinde erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekti. 40 yaş üstü toplam 453 kadın çalışanına ücretsiz mamografi desteği de sağlayan Taypa, bu taramaların yıllık olarak yapılması için çalışanlarını destekliyor.

Meme kanseri tüm kanser türleri içinde insanlarda en sık görülen kanser türü. Her yıl dünyada 2 milyon 300 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Hayat boyu her 8 kadından 1’inin meme kanserine yakalanma riski var. Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 18 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Türkiye’de her 4 kanser tanısı almış kadından biri meme kanseri. Diğer taraftan meme kanserinin erken tanı ile tedavi edilebilme oranı oldukça yüksek, yüzde 85.

Bu sebeple tüm dünyada 1-31 Ekim tarihleri Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor. Amaç bir bilinç oluşturarak bu hastalığın erken teşhis edilip tedavi edilebilmesini sağlamak. Bunun için sağlık otoriteleri başta olmak üzere sivil toplum örgütleri, dernekler ve şirketler ekim ayı boyunca farkındalık oluşturmaya yönelik bilinçlendirici faaliyetlerde bulunuyor. 26 Ekim de tüm dünyada meme kanserini sembolize eden “Pembe Kurdele Takma Günü” olarak kabul ediliyor.

İnsan kaynağının sağlığına ve memnuniyetine değer veren şirketler de ekim ayında çalışanlarını bilgilendirmek, onların erken teşhis ve tedavi şansını arttırmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Türkiye’de yüzde 70’i kadın 3 binin üzerinde çalışanı olan Taypa Tekstil, 26 Ekim Pembe Kurdele Takma Günü’nde İstanbul Büyükçekmece’deki merkez ofisinde ve Bolu, Çorlu, Silivri’de bulunan fabrikalarında pembe kurdele takarak meme kanserinde erken tanının ve tedavinin önemine dikkat çekti.

453 kadına mamografi desteği

Taypa Tekstil, çalışan destek programı kapsamında 2021 yılından bu yana 40 yaş üstü tüm kadın çalışanlarına ücretsiz muayene, ultrason ve mamografi desteği sunuyor. İki yılda bir gerçekleştirilen mamografi taramalarının bu yıl itibarıyla her yıl yapılması kararını alan şirket bu hizmeti ücretsiz olarak çalışanlarına sunuyor. Bugüne kadar Taypa’da çalışan 40 yaş üzeri 453 kadın anlaşmalı hastanelerde muayene olup ultrason ve mamografi hizmeti aldı.

Uzmanlar meme kanserinde erken tanı için kendi kendine muayene, doktor muayenesi ve yıllık mamografik taramanın önemine dikkat çekiyor.