Faruk Çiçek: 'Türkiye depremde lojistik sürecini başarıyla yönetti'

Lojistik sektörünün köklü şirketlerinden Seyid Lojistik’in Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çiçek, “11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, afet durumlarında lojistik sektörünün hayati önemini ortaya koydu. Türkiye deprem sonrası lojistik sürecini başarıyla yönetti” dedi.

Lojistik sektörüne yön veren şirketlerden Seyid Lojistik’in Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çiçek, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay başta olmak üzere 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası yürütülen yardım faaliyetlerinde lojistiğin önemini değerlendirdi. Demiryolu hatlarının zarar görmesi nedeniyle operasyonların hava, kara ve deniz yolları üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Çiçek, “Türkiye, lojistik sektöründeki deneyimiyle bu süreci başarıyla yönetti. Bu denli geniş bir alana yayılan ve 13 milyon insanın hayatını etkileyen deprem sonrası yürütülen süreç, tüm dünyaya örnek oldu” dedi.

"Tüm unsurlarımızla sahadayız"

Lojistik sektöründe çeyrek asra yaklaşan bir geçmişe sahip olan Seyid Lojistik’in yardım faaliyetlerine tüm unsurlarıyla katıldığını belirten Faruk Çiçek, “Biz depremin ilk gününden itibaren sorumluluk alan firmalardan biri olduk” dedi. Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sektördeki paydaşlarımızın desteği, AFAD, ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve STK’ların yönlendirmeleri ile gerekli yardımları deprem bölgesine ulaştırdık. Depremzedelerin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde ulaşmaları öncelikli hedefimiz. Çalışmalarımız halen sürüyor, tüm ihtiyaçlar karşılanana dek de devam edecek".

"Stratejik plan oluşturulmalı"

Asrın felaketi olarak hafızalara kazınan acı olayın lojistik sektörünün ülkeler için ne denli stratejik bir konu olduğunu gözler önüne serdiğine vurgu yapan Faruk Çiçek, afet yönetimi sürecine lojistik sektörü temsilcileri olarak her türlü katkıyı sunacaklarını belirterek, “Ülkemiz deprem kuşağında. Bu da bizi en kötü senaryoya hazırlıklı olmaya mecbur bırakıyor. Seyid Lojistik olarak kurum içi eğitimlerimizi sıklaştıracak, afet yönetimine özel önem vereceğiz. Sektör paydaşlarının ortak hareket edecekleri bir stratejik planın oluşturulması konusunda da sorumluluk alacağız. Bunu sosyal bir sorumluluk ödevi olarak görüyoruz" diye konuştu.