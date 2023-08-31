Faruk Koca: 'Zemininin ne kadar elverişli olduğunu herkes görecek'

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Fenerbahçe’yle Eryaman Stadı’nda oynayacakları maçın zeminiyle ilgili yapılan eleştirilere cevap vererek, “Zemininin ne kadar elverişli olduğunu herkes görecek” dedi.

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında pazar günü Fenerbahçe’yle Eryaman Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Önemli maç öncesinde basına açık bir antrenman gerçekleştiren başkent ekibinde başkan Faruk Koca basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beştepe Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Koca, MKE Ankaragücü’nün 113. kuruluş yıl dönümü olmasına dikkat çekti. Başkan Koca, “Ankaragücü tarihi bir kulüp. Ankaragücü, İmalat-ı Harbiye yani bugünkü adıyla Makine Kimya Endüstrisi tarafından İstanbul’daki fabrikalardaki işçiler tarafından kuruldu. Kurtuluş Savaşı’nda hem çalışanlar hem futbolcular yer aldı. Kulübümüzden şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Bu yüzden hassas bir kulübüz. Sportif olarak da MKE Ankaragücü o tarihi misyonuna yakışır yerlerde olması lazım. Başkan olarak bize düşen tarihi misyonu geleceğe taşıyacak sportif başarılar elde etmek” ifadelerini kullandı.

“İki camia takımının karşı karşıya gelmesi de bir derbidir”

Eryaman Stadı’nın zeminindeki problem nedeniyle ligdeki ilk iç saha maçlarını İstanbul’da oynadıklarını belirten Başkan Koca, “Fenerbahçe büyük bir camia. Ankaragücü de öyle. İki camia takımının karşı karşıya gelmesi de bir derbidir. Önemli bir maç olacak, aynı zamanda renktaşız. Adana Demirspor maçını maalesef sahamız yetişmediği için İstanbul’da oynamak durumunda kaldı. Çok speküle edildi başka şehirlerde neden oynanmadı diye ama biz sahamızda oynamadıktan sonra nerede oynadığımız fark etmiyor. O günkü şartlarda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynamamız gerekiyordu. İlk defa taraftarımızla Fenerbahçe maçında bir araya geleceğiz. Biletler bitmek üzere. Camiamızda dört gözle Ankara’da oynamamızı bekliyordu. İyi bir kadro kurduk. Son 3 transferimiz biraz geç katıldı takıma. İnşallah Fenerbahçe maçında daha iyi olacağız. Milli maç arasından sonra daha da iyi olacağız. Fenerbahçe’nin de bizim de iyi kadromuz var” dedi.

“Zemininin ne kadar elverişli olduğunu herkes görecek”

Saha zeminiyle ilgili gelen eleştirilere açıklık getiren Başkan Koca, “İki gün önce zemini gördüm. Çim ekibiyle konuştum. Şunu net bilsinler, eğer oynamaya müsait olmasaydı ısrar etmezdik. Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Allah korusun olumsuz sahada sporcunun sakatlanmasının telafisi mümkün değil. TFF yetkilileri, iki kez geldi. Farklı açıdan fotoğraflar vardı sosyal medyada. Çimle beraber kum da atılır. Kum atılınca sanki saha kötüymüş gibi gözüküyor ama öyle bir şey yok. Pazar günü akşam Fenerbahçe maçında Eryaman Stadı’nın zemininin ne kadar elverişli olduğunu herkes görecek.”

“Başka yerde oynasak ne fark edecek?”

Sosyal medyada yapılan eleştirilere de cevap veren Koca, “Fenerbahçe camiası, taraftarı sosyal medyada olumsuz bir algı oluşturuyor, ne olacak yani burada oynamazsak başka yerde oynasak ne fark edecek? Camiaların bu tür tepkilerini gerçekten anlamıyorum. Her takım kendi sahasında oynamak ister. Liglerin geç bitmesi ve hava şartları saha zemininin iyileşmesini yavaşlattı. Sadece biz de değil, Kayseri’nin, Konya’nın, Adana Demirspor’un sahası böyle. Zemin çalışmaları sıcaklıklardan dolayı aksadı. Şu anda en iyi zeminlerden biri Eryaman Stadı’nda oldu. Fenerbahçeliler inceleyince bunu görecek. Pazar günü galip gelmek istiyoruz. Şunu net söyleyeyim, belki ilk maçlarda sıkıntılar olabilir ama iki üç karşılaşma sonra gerçek Ankaragücü’nün camiamız görecek” değerlendirmesinde bulundu.

“Birini getirsinler ben sözleşmeyi göstereceğim”

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Galatasaray’dan 3 milyon Euro’ya transfer ettikleri Olimpiu Morutan’ın transfer ücretiyle ilgili yapılan eleştirilere sert yanıt verdi. Söylentiler hakkında konuşan Başkan Koca şunları kaydetti:

“Biz şeffaf bir kulüp olmaya özen gösteriyoruz. Bizi ilgilendiren kısımlarda biz şeffafız. Bunu yaparken muhatabımız olan kulüplerin de zarar görmemesi gerekir. Morutan transferinde ‘Ankaragücü 3 milyon Euro verip bu futbolcuyu nasıl alır?’ diye soru işareti oluşmuş olabilir ama ben bunu anlamıyorum. Bugün bu soruyu soranlar gidip bütün kulüplerin borçlarına, devlete olan borçlarına baksınlar. Şu anda Ankaragücü’nün mevcut oynayan futbolcularına ve devlete 31 Temmuz itibarıyla bir kuruş borcu yok. Ne vergi, ne SSK borcu var. Maalesef bunlar konuşulmuyor ama ilgisiz konular konuşuluyor. 3 sene önce uçak bileti aldığımız futbolcular Ankaragücü’ne gelmezken, şimdi dünyanın her yerinden Ankaragücü’ne futbolcu gelmek istiyor. Morutan, Ankaragücü’nde oynamak için diğer bütün teklifleri kabul etmedi. Avrupa’da iki kulüp teklif etti, biz biliyoruz. Hem Galatasaray’ın hem de Ankaragücü’nün şartlarına uygun bir sözleşme ile bu futbolcuyu transfer ettik. Bu futbolcunun yıldızı parlarsa, Ankaragücü de Galatasaray da buradan ekonomik katkı alacak. Bazı kanallarda bazı yorumcular sırf reyting uğruna her türlü iftirayı ve spekülasyonu söyleyerek kamuoyunu yanıltıyorlar. Bunları konuşanlara ben meydan okudum, gelsinler, emin oldukları birini getirsinler ben sözleşmeyi göstereceğim. Peki benim dediğim doğruysa ne yapacaklar? Üzerlerine düşen istifa etmeleri.”