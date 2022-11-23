Fas-Hırvatistan maçında gol sesi çıkmadı

2022 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Fas ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı.

2022 Dünya Kupası F Grubu’nda Fas, Al Bayt Stadyumu’nda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Andrés Rapallini’nin düdük çaldığı karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki ekip de gruptaki ilk puanını aldı.

Beşiktaş’ta forma giyen Faslı savunmacı Romain Saiss, mücadeleye ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Saiss, Hırvatistan hücumlarına geçit vermeyen Fas savunmanın en önemli isimlerinden birisi olarak dikkat çekti.

Fas gruptaki 2. maçında 27 Kasım Pazar günü TSİ 16.00’da Belçika ile karşılaşacak. Hırvatistan ise 27 Kasım Pazar TSİ 19.00’da Kanada ile mücadele edecek.