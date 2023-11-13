Fatih Altaylı'nın fenomen programı Teke Tek Bilim sahneye taşınıyor

Gazeteci Fatih Altaylı’nın uzun yıllardır ekranlarda sürdürdüğü programı Teke Tek Bilim, uzman konukları ve ilginç konularıyla sahneye taşınıyor. Biletinial iş birliğiyle gündemdeki bilimsel konuları artık izleyici katılımıyla performans merkezlerinde ele alacak olan programın, bilet satışından elde edilecek gelir ise genç bilim insanlarının eğitimine destek olmak için kullanılacak.

Prof. Dr. Celal Şengör ve Ahmet Arslan’ın katılımıyla ilki 15 Kasım’da Zorlu PSM, ikincisi ise 16 Kasım tarihinde 42 Venue Maslak’ta gerçekleştirilecek olan Teke Tek Bilim’in bilet satışlarıkısa sürede tükenme noktasına geldi. Her hafta birbirinden etkileyici konuların konuşulduğu programın bilet satışından elde edilecek gelir yurtdışında okuyan Türk öğrencilerin eğitimi için kullanılacak. Dünyanın ilk 100 üniversitesinde doktora yapacak ihtiyaç sahibi Türk bilim insanlarına sağlanacak burs ile yurt, kira, ulaşım gibi alanlarda kullanılacak olan bu fon, eğitime büyük bir katkı sağlanacak.