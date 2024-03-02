Fatih Belediye Başkanı Turan: 'Fatih'te çocukları kötü alışkanlıklardan koruyan en önemli şey spor'

Ayvansaray’da Mahkeme Altı Halı Saha, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın katılımıyla açıldı. Başkan Turan, “Fatih’te çocukları kötü alışkanlıklardan koruyan en önemli şey spor” dedi.

Eskiden yerinde atıl park olan Mahkeme Altı Halı Saha Ayvansaray’da modern bir şekilde yeniden dizayn edildi. 18 metre ’ye 33 metre ölçülerinde olan Mahkeme Altı Halı Saha, Yavuz Selim, Balat, Altınay, Haliç, Molla Aşkı spor kulüplerin alt yapı ağırlıklı çalışmalarında kullanılacak.

Fatih Ayvansaray’da Mahkeme Altı Halı Saha açılışına, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Yakup Yaşa, MHP Fatih İlçe Başkanı Muharrem Caymaz, Fatih Kulüpler Birliği Başkanı Gökhan Ceyhan, Fatih’te bulunan amatör spor kulüpleri temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesinin kesimi sonrası Fatih Belediye Başkanı Tutan halı sahayı gezip çocuklarla fotoğraf çektirdi ve ilk topu vurup maçı başlattı.

Fatih’te çocukları kötü alışkanlıklardan koruyan en önemli şey spor

Mahkeme Altı Halı Saha’nın açılışında Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Fatih’te çocukları kötü alışkanlıklardan koruyan en önemli şey spor. Sporda da çocuklarımızın ufak yaşta faydalandığı spor dalı futbol. Onun için de bu semt sahaları çok kıymetli işler. Fatih’in en çok ihtiyacı olan semtlerden bir tanesi Ayvansaray bölgesi. Bu bölgedeki çocuklar biraz da dezavantajlı. Eskiden burada bir semt sahası varmış ama yıllar içinde yok olmuş. Bu semt sahasını şimdi modern bir şekilde yaptık ve burada yüzlerce, binlerce yavrumuz oynayacak. Burada 100 yıllık spor kulüplerimiz var. O spor kulüpleri vesilesiyle de gençler burada spor yapacaklar” dedi.

Fatih Belediyesi’nden ücretsiz halı saha hizmeti

Yapılan halı sahaların tamamen ücretsiz olduğunu söyleyen Turan, “Bir taraftan da Mevlanakapı’da yeni bir halı saha yapıyoruz. Bunların hiçbiri ücretli değil tamamı ücretsiz. Spor kulüpleri ile belediyemiz iş birliği içerisinde. Bu halı sahaları ücretsiz işletiyoruz. Sportif alanlar geliştikçe spor gelişecek. Spor geliştikçe de çocuklarımızın kötü akışkanlıklara gitme oranı düşecektir. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Burası bizim için ikinci evimiz oldu”

Mahkeme Altı Halı Sahayı ikinci evi olarak gördüğünü söyleyen Ömer İbrahim Batmaz ise “Hayırlı olsun ilk önce. M.Ergün Turan Başkanımız bize bu halı sahayı yaptırdı. Diğer sahada biz oynayamıyorduk ve ailelerimiz izin vermiyordu. Artık her okul çıkışı burada oynayacağız. Mahallede arabalar oynamamıza izin vermiyordu. Artık burası bizim için ikinci evimiz oldu. En güzel ev” diye konuştu.

“Çocuklarımız sokakta oynuyordu”

Çocuğunu Mahkeme Altı Halı Sahaya gönlü rahat bir şekilde futbol oynamaya gönderdiğini söyleyen Ayşe Kara, “Sahamız yeni açıldı. Çocuklarımız için çok iyi oldu. Çocuklarımız sokakta oynuyordu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz böyle bir saha yaptığı için. Etkinliklerimiz de çoğaldı. Çocuklarımızın sokakta oynamasındaysa sahaya gelip burada oynamaları gayet güzel oldu” dedi.