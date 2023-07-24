Fatih Belediyesi genç mimarlara yönelik hanlar bölgesinde atölye çalışması düzenledi

Fatih Belediyesi ve Türkiye Tasarım Vakfı işbirliğiyle Kapalıçarşı ve çevresinde yer alan hanlara yönelik “Hanlar Bölgesi Keşif Atölyesi” düzenlendi. İstanbul’daki üniversitelerin mimarlık fakültesinde okuyan öğrencilerin katıldığı atölye çalışması beş gün sürerken katılımcılara sertifika verildi.

Dünyanın en büyük ve en eski alışveriş merkezi, en görkemli yerlerinden biri olan Kapalıçarşı ile çevresinde bulunan hanlar bölgesinin yıllar içinde yaşanan farklı dönüşümüne tanıklık etmek, günümüzdeki durumların tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlenen atölye, Mimar Doç. Dr. Ayşegül Özer ve Yüksek Mimar Aylin Öter Önder öncülüğünde, Doç. Dr. Gülhan Benli ve Murat Belge’nin de katılımlarıyla düzenlendi. Beş gün süren atölye çerçevesinde, farklı rotalarda keşifler yapıldı. Öğrenciler, bölgeye dair tespitlerini, çözüm önerilerini ve proje fikirlerini Fatih Belediyesi ve Türkiye Tasarım Vakfı’ndan oluşan heyete sunum şeklinde paylaştı.

“Amacımız mimar adayı öğrencilerimizin pratik yaparak kendilerini geliştirmelerini sağlamak”

Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde yapılan sunum, değerlendirme ve sertifika toplantısında mimarlık öğrencileriyle bir araya gelen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “ Amacımız genç mimarlarımızın, mimar adayları öğrencilerimizin pratik yaparak kendilerini geliştirmelerini sağlamak, aynı zamanda da hanlar bölgesine dair yeni fikirlerin, düşüncelerin ve projelerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Hanlar bölgesinin daha işlevsel, estetik ve sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmasını sağlamaya yönelik çalışmalarına katkıda bulundukları için emeği geçen hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.