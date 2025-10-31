Fatih Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine malzeme desteği

Fatih Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla "Spor Malzemesi Dağıtım Töreni" düzenledi.

Fatih Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla "Spor Malzemesi Dağıtım Töreni" düzenledi. Fatih Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın yanı sıra sporcular, veliler ve kulüp yöneticileri katıldı. Törende farklı branşlarda faaliyet gösteren amatör kulüplere bin 200 adet eşofman, 750 adet futbol topu, 400 adet boks eldiveni 100 adet karate eldiveni ve ecza dolapları dağıtıldı. Katılımcılar, desteklerinden dolayı Fatih Belediyesi’ne teşekkür etti.

"Türk milletinin geleceği sizlere emanet"

Programda konuşan Başkan M. Ergün Turan, gençlerin spora yönelmesi için belediye olarak her türlü desteği verdiklerini belirterek, "Bir neslin yetişmesi değerli dostlar tıpkı bir insanın yetişmesi gibidir. Ne diyor atalarımız; ‘ağaç yaşken eğilir.’ Bir neslin şekillenmesi, biçimlenmesi de o toplumun çocuklarına gençlere verdiği değerle doğru orantılıdır. Zira bu gençlik çağları, çocukluk çağları insanın en aktif, en üretken çağıdır. Bu dönem sadece fizyolojik olarak olgunluğun değil aynı zamanda bu çağlar insanın karakter yapısının, değer yargılarının, vatan, millet, bayrak, mukaddesat, anne, baba, ata, dede gibi bu değer yargılarının oturduğu dönemdir. Bu dönem çocukların toplumsal farkındalık, toplumsal sorumluluk bilincinin de oturduğu kritik bir evredir. Her fırsatta evlatlarımızı, gençlerimizi ülkemizin ve milletimizin geleceği olarak görüyoruz. Ülkemizin geleceği, Türk milletinin geleceği sizlere emanet. Şimdi bizde ama gelecek sizlerin elinde. Bu hakikati, tek başına sözde dile getiriyor olmamız asla yeterli değildir" şeklinde konuştu.

"Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimiz hem fikren, aklen ve vücut olarak zinde olarak yetiştirilmelidir"

Türkiye’yi güçlü ve büyük bir ülke olarak inşa etmenin sadece lafta kalmayacağını, bunun için en önemli unsurun sağlıklı, şuurlu ve bilinçli nesiller yetiştirmek olduğunu vurgulayan Başkan Turan, "Hayalini kurduğumuz büyük Türkiye’yi inşa etmemiz, bunların sadece lafını etmekle olmaz. Bunun için önemli olan şey sağlıklı, şuurlu, bilinçli gençler yetiştirmektir. İşte biz eğer geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmek istiyorsak önce nesiller iyi yetiştirilmeli. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimiz hem fikren, aklen ve vücut olarak zinde olarak yetiştirilmelidir. Çocuklarımızın manen ruhen bedenen ve ahlaken yetişmeleri sadece devletimizin onun kurumlarının değil bu devlet kurumlarından aileye kadar her kesimin en önemli öncelikli vazgeçilmez sorumlulukları arasındadır. Bin 200 adet eşofman 750 adet futbol topu 400 adet boks eldiveni 100 adet karate eldiveni ve yine ecza dolaplarınızı dağıtmış olacağız" dedi.