Fatih Camii'nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın iki kişiyi bıçakladığı görülüyor.

Fatih Camii'nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın iki kişiyi bıçakladığı görülüyor.

Fatih Camii'nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın iki kişiyi bıçakladığı görülüyor.
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Fatih Camii’nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın iki kişiyi bıçakladığı görülüyor.