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- Fatih Camii'nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın iki kişiyi bıçakladığı görülüyor.
Fatih Camii'nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın iki kişiyi bıçakladığı görülüyor.
Fatih Camii'nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın iki kişiyi bıçakladığı görülüyor.
Fatih Camii’nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın iki kişiyi bıçakladığı görülüyor.