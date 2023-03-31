Fatih Çepni'den Silivrispor'a iftar

Silivrispor Futbol Şube Sorumlusu Orçun Koyuncuoğlu’nun bağlantıları sayesinde kulübün yıllık ekmek ve unlu mamuller ihtiyacını karşılık beklemeden temin eden firma sahibi Fatih Çepni mübarek Ramazan ayı sebebiyle tesislerde tüm oyuncu, teknik heyet ve yönetim kurulu üyelerine iftar verdi. Silivrispor Tesislerinde yapılan iftar programına Kulüp Başkanı Akgün Duru, Futbol Şube Sorumlusu Orçun Koyuncuoğlu, Kulüp Müdürü Ekrem Kavak, Teknik patron Erdal İşkar’da yardımcıları ile birlikte katılım sağladı.