Fatih Erbakan: 'Malazgirt Zaferi, milli görüş anlayışının bu topraklarda kalıcı olmasını sağlamıştır'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “1071 Malazgirt Zaferi, millet olarak ruh kökümüzü oluşturan ‘Milli Görüş’ anlayışının bu topraklarda kalıcı olarak vücut bulmasını sağlamıştır” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatih Erbakan, Malazgirt Zaferi’nin 952’inci yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Erbakan şu ifadeleri kullandı:

“1071 Malazgirt Zaferi, ‘Adil Bir Dünya’ hedefine yönelik olarak ‘Milli ve Manevi’ ruh ile gerçekleştirilen bir büyük şahlanıştır. Bu şahlanış, ecdadımızın Osmanlı Devleti ile altı asır boyunca, üç kıtada zulme ve sömürüye geçit vermemesine, İstanbul’un fethine ve Ayasofya Camii’nde şükür namazının kılınmasına da öncü rol oynamıştır.”

Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın, siyasi hayatının başlangıcından itibaren Malazgirt Zaferi’ne ve Türk tarihine her fırsatta vurgu yaptığını belirten Erbakan, “Milli Görüş Hareketi’nin ilk siyasi partisi olan Milli Nizam Partisi’nin kuruluşunda dile getirdiği, ‘Açıkça ilan ediyorum ki, bizim partimizin kurucuları Sultan Fatih Hazretleri, Sultan Yıldırım Hazretleri, Sultan Murat, Sultan Melikşah, Ulubatlı Hasan, Orhan Gazi, Nizamülmülk, Akşemseddin, Sultan Yavuz, Kılıçarslan, Alparslan, Gelenbeyi Hazretleri ve Sultan Abdulhamit’tir’ ifadesi de bunun en önemli göstergesidir. Bizler de Milletimizin bu şanlı tarihimizi örnek alarak, ecdadımızın asırlar boyunca yürüdüğü istikamette yürüyerek, aslımıza, ruh kökümüze, bizi biz yapan temel değerlerimize sahip çıkarak kurtuluşa ereceğini altını çizerek ifade ediyoruz. Bu vesileyle, daima iftihar ettiğimiz 1071 Malazgirt Zaferi’nin 952. yıldönümünü kutluyor, Büyük Selçuklu Devleti’nin hükümdarı Sultan Muhammed Alp Arslan başta olmak üzere, bu topraklar için tarih boyunca iman gücüyle mücadele eden tüm aziz kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi şükran ve minnetle yad ediyoruz” ifadelerine yer verdi.