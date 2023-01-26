Fatih Erbakan: 'Masa ittifakının da bu noktada derde derman bir adım atması mümkün değil'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Küreselcilerin adamı olan Jeremy denilen şahıstan akıl danışmaları ve tavsiye almaları masa ittifakından da bu noktada derde derman bir adım atmasının mümkün olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Osmangazi İlçe Başkanlığı ikinci olağan kongresine katıldı. Kongrede partililere seslenen Başkan Erbakan, “Bütün zorluklara rağmen havası ve parası çok olan partilerin imkanlarına rağmen medya desteği olmadın, holding patronların dış güçlerin desteği, hazine yardımı olmadan, bütün yokluklara rağmen sizler 4 seneden beri canınızı dişinize takıp mücadeleyi gerçekleştirdiniz. O havası parası olan partiler geride bıraktınız. Allah sizlerden razı olsun. Mübarek üç ayların hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, hepinizin kandilini tebrik ediyorum” diye konuştu. İsveç’te ve Hollanda’da yaşanan olaylara da değinen Erbakan, “Bu mübarek günleri idrak ettiğimiz sırada İsveç’te kendini bilmez meczup Kuran-ı Kerim’e saldırı yaptı. Asıl vahim olan tablo ise İsveç hükümetinin gösteriye izin verip ve polis tarafından koruma altına alması ve nefret sucunun işlenmesine göz yumdu, zemin hazırladı. Bu acı yeni yaşanmışken Hollanda’da kendini bilmez biri Kuran’a saldırmaya kalktı. Resmi kurumların, devletin bunlara göz yumması, bunlara izin vermesi hatta bu çirkin suçlar işlenirken polis koruması ile koruma altına alması bizlere Milli Görüş’ün 50 yıldan beri savunduğu gerçeklerde haklı olduğumuzu gösterdi. Türkiye’deki iktidar da kendince bu yaşananlara sert bir tepki gösterdi. Bu sözlü kınamalar bizler için yeterli değil. Bu zihniyetler yaptırımdan anlarlar” ifadelerini kullandı.

İktidar ve 6’lı masaya eleştiri

Başkan Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü: “20 seneden beri Avrupa Birliği’nin, G-20’nin, Amerika’nın peşinde dolaşmışlardır. Çareyi Batı’da aramışlardır. Bu saatten sonra da D-8’in canlandırılması D-60’ın kurulması yeniden büyük Türkiye’nin öncülüğünde İslam Birliğinin kurulması noktasında herhangi bir adım atmayacaklardır. Diğer taraftan masa etrafında toplanan muhalefet partilerinin de bu noktada mevcut iktidardan bir farkı olmadığını görüyoruz. Onlar da yayınladıkları deklarasyonda Avrupa Birliği’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarına tam manasıyla teslim olacaklarını ifade ediyor. Amerika’da yaptıkları hamburger yeme seferleri, İngiltere’ye yaptıkları para arama seferleri, IMF yetkilileriyle otel odalarında yaptıkları gizli görüşmeler küresel sömürü çarkının dış güçlerin merkezi olan Davos toplantılarına katılıp oralardan yaptıkları açıklamaları görüyoruz. Küreselcilerin adamı olan Jeremy denilen şahıstan akıl danışmaları ve tavsiye almaları masa ittifakından da bu noktada derde derman bir adım atmasının mümkün olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu noktada diyoruz ki bu adımların atılabilmesi, yeniden büyük Türkiye’nin öncülüğünde D-60 ve İslam Birliği’nin kurulması ve İslam Birliğinin öncülüğünde adil bir dünyanın kurulması adımını ancak ve ancak milli görüşçüler atabilir, Yeniden Refah Partisi atabilir” dedi.

Erbakan’ın sözleri, ‘Mücahit Erbakan, Başkan Erbakan’ sloganları ile sık sık kesildi. Konuşmanın ardından kongre yapılarak, mevcut başkan Yunus Koçak güven tazeledi.