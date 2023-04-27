Fatih Erbakan: 'Ülkemizi 7'li maşa ittifakına teslim etmemek adına Cumhur İttifakı'ndayız'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “İslam’a bin sene bayraktarlık yapmış ülkemizi 7’li maşa zihniyetine teslim etmemek adına Cumhur İttifakı’na katıldık” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılış töreninde konuştu. Erbakan, Ankara-Sivas arasını iki saate düşüren proje ile ilgili başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah kısa zamanda buradan Erzincan’a, Erzurum’a, Erzincan üzerinden Trabzon’a ve Yozgat Yerköy’den Kayseri’ye ulaşması da sağlanacak. Bunun da çalışmaları yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi’nin 14 Mayıs’taki seçimlere Cumhur İttifakı içerisinde girme kararının stratejik bir karar olduğunu belirten Erbakan, "Cumhur İttifakı’nın karşısında 7’li maşa dediğimiz blok karşımızda duruyor. Bu blokun başını çeken CHP zihniyeti, ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar maske takarsa taksın, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin genetik özelliklerinden kurtulamıyor. CHP’nin temsilcileri, ‘4-6 yaş arası Kur’an öğretmek çağdışılıktır, Taliban zihniyetidir’ diyor. ‘Biz iktidar olursak okul öncesi Kur’an öğretimine müsaade etmeyiz’ diyor. CHP, 70 seneden beri genetik özelliklerinden kurtulamıyor. CHP’li bir vekil adayı da çıkmış ezanın hoparlörden okunmasını yasaklamaktan bahsediyor. 2023’ün Türkiye’sinde bin sene İslam’a bayraktarlık yapmış ecdadın torunlarının ülkesinde, şu söyledikleri sözler karşısında böyle bir zihniyete Türkiye’yi teslim etmemek adına Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı’nda yerimizi aldık" diye konuştu.