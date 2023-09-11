Fatih Erbakan: '(Yerel seçimlere ilişkin) Teklif gelmesi halinde bunu yine yetkili kurullarımızda değerlendirir, bir karara varırız'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlere ilişkin, "Teklif gelmesi halinde bunu yine yetkili kurullarımızda değerlendirir, bir karara varırız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, parti genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşmasına 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nı tebrik ederek başlayan Erbakan, “Bütün öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin, öğrencilerimiz ve velilerimizin yeni eğitim öğretim yılını tebrik ediyoruz ve kutluyoruz. Yeni nesillerimizin maddi ve manevi anlamda yeterli donanıma sahip, hem ahlaki kalitesi, manevi kalitesi yüksek hem de bilimsel kalitesi yüksek nesiller yetişmesine vesile olacak bir müfredatın, bir eğitim öğretim sisteminin bir an evvel hayata geçmesini de buradan diliyoruz. Bununla ilgili de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında gerekli çalışmaları orada beş milletvekilimizle yapacağımızı da ifade ediyoruz” diye konuştu.

"Dostluğun en evlası acı da olsa doğruyu söyleyendir"

2023 Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı içerisinde yer aldıklarını dile getiren Erbakan, şu ifadelere yer verdi:

“Bizler Yeniden Refah Partisi olarak seçimlerde ’sözde namus kavramının kökünü kazıyacağız’ diyen bir İstanbul Sözleşmesi’ni tekrardan hayata geçirmek isteyenlere karşı durduk. Cumhur İttifakı’nın içerisinde yer aldık. ’Beş-altı yaşında çocuğa Kur’an öğretmek, Taliban zihniyetidir’ diyenlere karşı durduk. ’LGBT, Türk aile yapısını bozmaz, LGBT evlilikleri aslında normaldir, doğaldır ama şu anda toplum buna henüz hazır değil’ diyen bir zihniyete karşı durduk. Milletimiz de bu yönde oy kullandı. Bütün ekonomik sıkıntılarına rağmen, geçim derdine rağmen dişini sıktı. Ülkenin, milletin geleceği için oy kullandı. Şimdi bu noktada artık hükümete, iktidara, hepimize büyük görev düşüyor. Milletimizin bu sıkıntılardan, bu ekonomik krizden kurtarılması için gereken adımların atılması gerekiyor. Bir an evvel acilen özellikle işçi, memur, emekli, asgari ücretli, çiftçi, köylü, küçük esnaf, toplumun yüzde seksenlik kesimini oluşturan bu dar gelirli milyonların bu sıkıntısından kurtarılması gerekiyor. Bu noktada orta vadeli ekonomik program gündeme geldi. Bildiğiniz gibi bu geçtiğimiz hafta içerisinde açıklandı. Ancak bu orta vadeli ekonomik programın bizim bakış açımıza göre milletimizin faydasına olmaktan uzak bir program olduğunu maalesef görüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi ’dostluğun en evlası acı da olsa doğruyu söyleyendir’ düsturuyla bu hareketi ediyoruz. Bu orta vadeli ekonomik programın milletin derdine derman olamayacağını buradan üzülerek de olsa ifade ediyoruz.”

“Teklif gelmesi halinde bunu yine yetkili kurullarımızda değerlendirir, bir karara varırız”

Bir önceki seçimde 14 Mayıs’ta da oy potansiyeli ve seçmeni görmek bakımından kendi listeleri ve kendi adayları ile müstakil olarak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girdiklerini aktaran Fatih Erbakan, yerel seçimlerde de müstakil olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Yerel seçimlerde de yine kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle gidersek oy oranımızdaki yükselişi ve Yeniden Refah Partimizin yükseliş trendini görmemiz, kamuoyuna da göstermemiz mümkün olacak. Bu nedenle dediğim gibi kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla, partilerin gitmesi daha uygun ancak çeşitli sebeplerle, çeşitli ihtiyaçlardan dolayı birtakım ittifakların olması da söz konusudur. Dediğim gibi seçime yakın dönemde partiler görüşürler, böyle bir karar alabilirler. Bizimle ilgili de dediğim gibi herhangi bir teklif gelmesi halinde bunu yine yetkili kurullarımızda değerlendirir bir karara varırız. Ama şu an için biz kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla gitmek için bütün il ve ilçelerimizde, genel merkezimizde hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı sürdürüyoruz Genel merkezimizde de aday adaylığı başvurularını şu anda kabul ediyoruz.”