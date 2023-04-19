Fatih Erbakan, Bursaspor'un bilet kampanyasına katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Bursaspor Kulübü’nün ‘Yadigar Hatıra Bilet’ kampanyasına 1963 adet bilet satın alarak katıldı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Yadigar Hatıra Bilet kampanyamıza 1963 adet ile destek olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’a teşekkür ediyoruz.”

Erbakan böylece tanesi 30 TL’den satılan biletlerden 58 bin 890 TL’lik bir geliri Bursaspor’un kasasına göndermiş oldu. Fatih Erbakan, geçtiğimiz günlerde Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne gelerek hem yönetimi hem de takımı ziyaret etmişti.