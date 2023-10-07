Fatih Erbakan'dan İsrail'e tepki: 'İsrail çıban başı gibi zulme devam ediyor'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “İsrail, bu kınamalara ve açıklamalara kulak asmadan maalesef zulmünü devam ettiriyor. Bölgede çıban başı gibi zulmüne devam ediyor. Dolayısıyla bizim güçlü olmamız lazım. İsrail laftan değil güçten anlar” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde aylık olağan il başkanları toplantısının öncesinde partisine katılan yeni üyeler, İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen terör saldırısı ve Suriye ve Irak’ta gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin konuştu. Erbakan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin “Hamas’ın ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sonucunda İsrail’in ‘Savaş durumu alarmı’ ilan etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusunu da yanıtladı.

Öte yandan Erbakan, partisine katılan Malatya’nın Akçadağ ilçesi Bağımsız Belediye Başkanı Ali Kazgan’a ve yeni üyelere rozet taktı. Erbakan, gelecek hafta parti olarak meclis gündemine süresiz nafaka kanun teklifini de sunacaklarını da söyledi.

“Eylül ayında 21 bin üye kaydettik”

Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Eylül ayı içerisinde partisine rekor katılım gerçekleştiğini belirterek, “Bir ayda 21 bin üye kaydederek Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu bir kez daha gösterdi. İnşallah bu hızla devam edeceğiz ve 500 bin üye hedefimize ulaşmak için gayret edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen terör saldırısının kınadıklarının söyleyen Erbakan, yaralanan polis memurlarının kahramanlığı sayesinde saldırının püskürtüldüğüne dikkati çekti. Terör saldırısının ardından Türkiye’nin terör örgütlerine hızlı cevap verdiğini kaydeden Erbakan, Irak ve Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarının desteklendiğini vurguladı.

“Terör saldırılarının ardında dış güçler olduğu gerçeği”

Türkiye’ye karşı gerçekleştirilen terör saldırılanın arkasında ABD ve Avrupa olduğuna işaret eden Erbakan, “Türkiye’ye yönelik terör saldırılarını gerçekleştirenlerin arkasında dış güçlerin olduğu gerçeği. ABD’nin, kendi imalatı olan DEAŞ’ı öne sürerek, PKK terör örgütüne tam destek verdiği bu vesileyle bir kez daha net bir şekilde gözler önüne serilmiştir” diye konuştu.

Emekli ücretlerine gereken zamların yapılmasının önemine de değinen Erbakan, emeklinin hakkını her zaman arayacaklarını aktardı. Partisinin emeklilerin refahını gözeten çalışmalar yaptığını kaydeden Erbakan, mecliste emeklilerin hakkını sonuna kadar arayacaklarının söyledi.

Erbakan, akademisyen ücretlerine zam yapılması gerektiğini belirterek, “İktidarı, 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde akademisyenlerimize vermiş olduğu ‘Akademik zam sözünü’ bir an önce yerine getirmeye davet ediyoruz. Bu sözün yerine getirileceği en uygun tarihin, 9 Ekim’de yapılacak ‘Akademik Yıl Açılış Töreni’ olduğunu ifade ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Erbakan, “Hamas’ın ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sonucunda İsrail’in ‘Savaş durumu alarmı’ ilan etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna “İsrail maalesef laftan anlamıyor. Mutlaka bir güç ortaya konulması lazım. İsrail kurulduğu 1948’den beri İsrail’i kınıyoruz. Mitingler yapıyoruz, lanetliyoruz ama İsrail maalesef adım adım hedefine doğru yürüyor” cevabını verdi.

“İsrail çıban başı gibi zulme devam ediyor”

İsrail’in kınamalara ve açıklamalara kulak asmadığını dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Bölgede çıban başı gibi zulmüne devam ediyor. Dolayısıyla bizim güçlü olmamız lazım. İsrail laftan değil güçten anlar diyen merhum Necmettin Erbakan hocamızı bir kez daha anıyoruz. Bunların bir mana ifade edebilmesi için Türkiye’nin güçlü bir ülke olması lazım. Siyasi, ekonomik, askeri ve teknolojik olarak dışa bağımlılıktan tam manasıyla kurtulmuş olması lazım. Sadece bununla da yetmez. 57 Müslüman ülkenin zulme ve sömürüye karşı ortak hareket edebileceği bir platform oluşturmak, ‘D-60’ projesini hayata geçirmek gerekiyor.”

Öte yandan Yeniden Refah Partisi’ne katılımlar devam ediyor. Bu çerçevede Malatya’nın Akçadağ ilçesi Bağımsız Belediye Başkanı Ali Kazgan ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Turhan ile belediye meclis üyeleri katıldı. Bunun yanı sıra AK Partili ve MHP’li Samsun’un Ladik Belediye Meclis Üyelerinin rozetinin de Erbakan taktı.