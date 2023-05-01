Fatih Erbakan'dan Ümraniyeli vatandaşlara: 'Bir oy Erdoğan'a bir oy Yeniden Refah'a' çağrısı

Seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyecek olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ümraniye’de “Sevgi yürüyüşü” ne katıldı, Erbakan vatandaşlara, "Bir oy Erdoğan’a bir oy Yeniden Refah’a" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ümraniye’de “Sevgi yürüyüşü” ne katıldı. Alemdağ Caddesi’nde gerçekleşen yürüyüşte önce esnafla selamlaşan Fatih Erbakan vatandaşlarla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini belirten Erbakan “Bir oy Erdoğan’a bir oy Yeniden Refah’a” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Milletimiz her zaman ifade ettiğimiz gibi ferasetini inşallah bu seferde konuşturacak. 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakına en büyük desteği vererek ferasetini bir kez daha gösterecektir. Çünkü milletimiz inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızı kaybetme konusunda çok hassas, kaybetmek istemiyor. Bugün yedili masaya baktığımızda imam hatiplerin fazlasını kapatalım, Ayasofya’yı yeniden müze yapalım, beş yaşında çocuğa Kuran mı öğretilir? Bu Taliban zihniyetidir baş örtüsüne anayasal bir düzenleme getirileceği zaman mecliste, hayır bu laikliğe aykırıdır biz buna onay vermeyiz diyen 28 Şubat zihniyetinin izlerini taşıyan yedili masanın inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımıza zarar vereceğini çok iyi biliyorum. Yedili masaya PKK’nın yöneticileri, FETÖ’nün yöneticileri destek veriyor, lgbt lobileri destek veriyor” dedi.

Sözlerine devam eden Erbakan, “Diğer bir konu bunların Türkiye’yi bir maceraya ve kaosa sürükleme tehlikesidir. Tam 8 başlı bir yönetim vadediyor. 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı, hepsi ayrı partiden hepsi ayrı telden çalacak. Bir tane Cumhurbaşkanı adeta yedi kocalı hürmüz modeli gibi sekizli yönetim modeli söylüyor. Bu yönetim yürür mü, işler mi Türkiye’yi karmaşaya kaosa, belirsizliğe, krize sürükleyecek bir yönetim şekli. Milli görüşün, Yeniden Refah Partimizin mecliste olması Çok büyük önem taşıyor. Çünkü partimizin temsil ettiği dava milletimiz hayrına ve faydasına yönelik” ifadelerini kullandı.