Fatih Erkoç, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde

Türkiye’nin en iyi caz müzisyenleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Fatih Erkoç, 27 Ocak’ta Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde konser verecek. Performansın biletleri ise Biletinial’da satışa çıktı.

Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial, Fatih Erkoç’u dinleyicileriyle buluşturuyor. 27 Ocak Cuma günü İstanbul Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde konser verecek olan Fatih Erkoç, birbirinden güzel şarkılarını sevenleri için seslendirecek. Fatih Erkoç’un kulakların pasını sileceği konserin biletleri; tiyatro, sinema, opera, bale, konser ve spor karşılaşmalarının online biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.