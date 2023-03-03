Fatih Erkoç ve Kerem Görsev aynı sahnede caz tutkunlarıyla buluşacak

Türkiye'nin en iyi caz müzisyenlerinden Fatih Erkoç ile piyanist Kerem Görsev aynı sahnede buluşuyor. İki usta müzisyen birbirinden güzel şarkılarıyla 13 Mart'ta Ankara'da olacak.

Fatih Erkoç ve Kerem Görsev aynı sahnede caz tutkunlarıyla buluşacak
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sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Türkiye’nin en iyi caz müzisyenlerinden Fatih Erkoç ile piyanist Kerem Görsev aynı sahnede buluşuyor. İki usta müzisyen birbirinden güzel şarkılarıyla 13 Mart’ta Ankara’da olacak.

Türkiye’nin güçlü seslerinden Fatih Erkoç ile başarılı caz piyanistlerinden Kerem Görsev, birlikte hayata geçirdikleri caz projesi çerçevesinde 13 Mart’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda sahne alacak. Konserin biletleri, Türkiye’nin teknoloji odaklı kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial’da satışa sunuldu.