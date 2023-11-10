Fatih GastroSanat'ta yeni şefler yetişecek

Fatih Belediyesi tarafından gastronomi ve sanat tutkunları için yapılan GastroSanat Eğitim Merkezi faaliyete başladı. Fatih’e değer katacak merkez olacağını söyleyen Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Gastrosanat’ta mutfak kültürümüzün yaşatılması, geliştirilmesinin yanı sıra yeni şeflerin yetişmesine de imkan sağlanacak” dedi.

Fatih Belediyesi, gastronomi ve sanat tutkunlarına yönelik yeni bir eğitim merkezini faaliyete geçirdi. Profesyonel şefler ve uzman eğitmenler eşliğinde geleneksel Türk mutfağından dünya mutfağına, pastacılıktan kuyumculuğa kadar birçok alanda eğitimler sunacak.

Eğitime katılanlara Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalar ve Fatih Belediyesi katılım sertifikasının da verileceği Gastrosanat Eğitim Merkezi, İstanbul’un tarih ve kültürel mirasını da yaşatarak kursiyerlerin hem kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine hem de geleneksel el sanatlarının ve lezzetlerin yaşatılmasına katkı sağlayacak.

GastroSanat’ta başta geleneksel Türk mutfağı, uluslararası mutfaklar, Osmanlı Saray Mutfağı, İstanbul mutfağı, deniz ürünleri yapım ve sunum teknikleri, Türkiye’nin yedi bölge yöresel lezzetleri, börek yapım teknikleri, pastacılık, baklava, reçel ve turşu yapımı ve barista eğitimlerinin yanı sıra, porselen boyama, el dokuma, abiye giyim tasarımı ve birçok alanda eğitimler yer alacak. Alanında önemli şefler de belirli dönemlerde GastroSanat’a destek verecek.

Fatih’e değer katacak bir eğitim merkezini daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıkların belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Karınca Eğitim Birimimizde yer alan GastroSanat, henüz yeni faaliyete başlamasıyla ve kayıtların alınmasıyla birlikte yoğun ilgi görüyor. İnşallah burada başta mutfak alanında üst seviyede eğitimler verilecek, çok iyi aşçılarımız, şeflerimiz yetişecek. Burada yeteneklerini keşfedecekler ve geliştirecekler” dedi.